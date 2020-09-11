رئيس الوزراء الياباني السابق آبيه يزور ضريح ياسكوني المثير للجدل

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قام رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" أول من أمس السبت بزيارة إلى ضريح "ياسكوني" الذي يعتبر رمزا للعدوان في زمن الحرب العالمية الثانية.وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها "آبيه" لضريح "ياسكوني" منذ 6 أعوام و8 أشهر بعد أن قام بزيارة له في شهر ديسمبر من عام 2013، أي بعد عام من إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.ومنذ ذلك الوقت، قام "آبيه" بإرسال قرابين للضريح بدلا من زيارته بسبب الانتقادات التي وجهتها له الدول المجاورة.ومن جانبها، أعربت الحكومة الكورية عن قلقها العميق وأسفها لزيارة "آبيه" لضريح ياسكوني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة الكورية قلقة للغاية وتشعر بالأسف لأن رئيس الوزراء السابق "آبيه" زار ضريح "ياسكوني"، وهو منشأة تخلد ذكرى حرب الاستيلاء والعدوان الياباني، وذلك فور تقاعده.