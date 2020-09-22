السلطات الصحية توقف برنامج تطعيم الإنفلونزا بسبب مشكلة في عملية التوزيع

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أوقفت السلطات الصحية الكورية برنامج التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لهذا العام بعد اكتشاف مشكلة في عملية التوزيع.وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا القرار في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، موضحة أنها ستوقف البرنامج مؤقتا، بعدما وجدت مشكلة في التحكم في درجات الحرارة في أثناء عملية التوزيع.ويذكر أن اللقاحات المتأثرة كانت مخصصة للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما. وقد أوقفت الوكالة على الفور توفير لقاحات الأنفلونزا من الشركات ذات الصلة وخططت لاستخدام اللقاحات التي تم توفيرها بالتتابع بعد التحقق الشامل من جودتها. ومن أجل ضمان الجودة، أوقفت الوكالة مؤقتا التطعيمات لجميع الأشخاص، بمن في ذلك النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.وكانت السلطات الصحية قد أطلقت برنامج لقاحات الإنفلونزا المجانية يوم 8 سبتمبر، بدءا من الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات. ويبلغ عدد الأشخاص المؤهلين حاليا للاستفادة من برنامج التطعيمات المجانية حوالي 19 مليون شخص، أي حوالي 37% من إجمالي عدد السكان، وذلك بعد توسيع الأهلية هذا العام بسبب جائحة كورونا.