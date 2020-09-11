الرئيس مون يؤكد على التعاون العالمي في مكافحة جائحة كورونا

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية التضامن والتعاون العالميين في مكافحة جائحة كورونا-19.وشدد الرئيس مون، في خطاب عبر الفيديو خلال اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، على أن "الوحدة والتضامن والتعاون" هي مفتاح التعامل الناجح مع هذه الجائحة العالمية.ويذكر أن الرئيس الكوري ألقى هذا الخطاب بصفته رئيسا لكوريا التي تقود مجموعة من خمس دول متوسطة القوة يطلق عليها اسم "ميكتا"، والتي تضم بالإضافة إلى كوريا الجنوبية كلا من المكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا.ومن أجل دحر الفيروس، دعا الرئيس إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات، واستعادة التعددية وتعزيز "التعافي الأخضر".وقال مون أيضا إن أعضاء ميكتا وافقوا على لعب دور يربط بين الدول المتقدمة والنامية، وكذلك تعزيز التعاون متعدد الأطراف.