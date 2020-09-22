ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث في أغسطس

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر أغسطس الماضي بسبب ارتفاع أسعار السلع النفطية والمنتجات الزراعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع قد وصل إلى 103,19 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,5% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق. وبذلك يكون هذا المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، قد ظل يرتفع للشهر الثالث على التوالي، على أساس شهري، بعد أن ظل ثابتا في مايو.وبالمقارنة مع العام السابق، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0,5% في أغسطس، مسجلا انخفاضا لمدة ستة أشهر متتالية.وقفزت أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 6,1% على أساس شهري في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 16% بسبب أطول فترة لموسم الأمطار الصيفية على الإطلاق في البلاد. وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,2% على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر أسعار قطاع الخدمات بنسبة 0,3% على أساس شهري، ليصل إلى مستوى قياسي.