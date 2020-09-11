واشنطن تعبر عن قلقها بشأن التعاون بين إيران وكوريا الشمالية

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أعرب مسؤول أمريكي كبير عن قلق بلاده بشأن التعاون بين إيران مع كوريا الشمالية، وشدد على أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمنع ذلك التعاون.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن "إليوت أبرامز" المبعوث الأمريكي بشأن إيران وفنزويلا، قد أدلى بهذه التصريحات أمس الاثنين ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد رأت أدلة على أن طهران وبيونغ يانغ استأنفتا التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى. وأشار التقرير إلى أن تصريحات أبرامز جاءت بعد فترة وجيزة من فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها النووية. وقد فرضت الحكومة الأمريكية عقوباتها الجديدة على إيران في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، مستهدفة المسؤولين المشاركين في البرامج النووية والباليستية الإيرانية.وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا آخر في وقت سابق من يوم أمس نقلت فيه عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في مشروع الصواريخ بعيد المدى، لكنه رفض الكشف عن موعد بدء هذا العمل المشترك أول مرة، ومتى توقف ومتى استؤنف مرة أخرى.