سحب أكثر من 27 ألف سيارة من السوق الكورية بسبب أجزاء معيبة

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قالت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء إن تسع شركات ستستدعي طواعية أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح بعض مكوناتها المعيبة.وأوضحت وزارة النقل الكورية أن شركة هيون ديه موتور وثماني شركات أخرى ستستدعي أكثر من 27 ألفا و400 سيارة من 23 طرازا مختلفا، بسبب مشاكل في مكونات تلك السيارات.وتشمل الشركات الثماني الأخرى كلا من: كيا موتورز، وأودي فولكس فاغن كوريا، وفولفو، وجنرال موتورز كوريا.وسوف تستدعي شركة هيون ديه موتور حوالي 8800 سيارة من طراز "جينيسيس"، وهي علامتها التجارية الفاخرة، بسبب خلل في مضخة الوقود عالية الضغط.وتشمل المشاكل الأخرى انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في سيارة كيا موتورز السيدان الرياضية "ستينجر"، ومساحات الزجاج الأمامي المعيبة في سيارة فولفو "إكس سي 60".ويمكن لمالكي تلك السيارات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.