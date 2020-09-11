استئناف إجراءات التحكيم بشأن اعتداء الدبلوماسي الكوري الجنسي ضد موظف السفارة السابق

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قررت وزارة الخارجية الكورية استئناف إجراءات التحكيم بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل دبلوماسي كوري جنوبي في السفارة الكورية لدى نيوزلندا ضد موظف نيوزلندي سابق في السفارة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الوزارة أخبرت الموظف السابق باستئناف إجراءات التحكيم، وتنتظر الرد منه.وقد سبق وأن قال المسؤول في تصريح أدلى به للصحفيين يوم العشرين من أغسطس الماضي إن الموظف النيوزلندي قد طالب الوزارة الكورية في أوائل أغسطس باستئناف إجراءات التحكيم، وأنه سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.وطبقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية، تم اتخاذ إجراءات التحكيم بين السفارة الكورية لدى نيوزلندا والضحية النيوزلندي منذ أوائل هذا العام، إلا أنها انتهت بالفشل في شهر أبريل الماضي بسبب الفجوة الكبيرة في موقفي الجانبين بشأن التعويضات المالية.وكان موظف السفارة السابق قد اتهم الدبلوماسي الكوري الجنوبي في شهر أكتوبر الماضي بالتحرش الجنسي به في شهر ديسمبر من عام 2017.وبناء على هذا الاتهام، أصدرت السلطة القضائية النيوزلندية مذكرة توقيف بحق الدبلوماسي الكوري.