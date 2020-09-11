كوريا وتركيا تتفقان على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي

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اتفق رجال الأعمال الكوريون والأتراك على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.جاء هذا الاتفاق في منتدى الأعمال الكوري التركي الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الفيديو بتنظيم مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووزارة التجارة التركية، واللجنة التركية للتعاون الاقتصادي الخارجي.وحضر المنتدى من الجانب الكوري وزير الصناعة والتجارة والطاقة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، ورئيس شركة "هيون ديه" للسيارات، فيما مثل الجانب التركي وزير التجارة، ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي، ورئيس شركة "كبار" للمقايضة.كما شارك حوالي 300 من رجال الأعمال من البلدين في الاجتماع عبر الفيديو على الإنترنت.وكان الرئيسان الكوري والتركي قد أجريا مكالمة هاتفية في شهر يونيو الماضي، اتفقا فيها على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة جائحة كورونا والاستعداد لعصر ما بعد كورونا، وشددا على تعزيز التعاون الاقتصادي عن طريق قنوات التعاون المختلفة على مستويات القطاع الخاص والحكومة.وقد طالبت تركيا بإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2013، بسبب تعرضها لعجز في تجارتها مع كوريا الجنوبية منذ توقيع الاتفاقية.الجدير بالذكر أن حجم العجز التركي في التجارة مع كوريا الجنوبية ظل يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويا منذ عام 2014.وتخطط وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية لتنظيم جلسة استشارية للاستيراد والتصدير بين البلدين في شهر أكتوبر القادم ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاتقصادي الثنائي، خاصة في مجال التجارة والاستثمار.