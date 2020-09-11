61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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ظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى أقل من 100 حالة لليوم الثالث على التوالي، مع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن 61 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 23 ألفا و106 أشخاص.ومن بين حالات الإصابة الـ61 الجديدة: 51 حالة محلية المصدر، منها 20 حالة في سيول، و14 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و5 حالات في مدينة بوسان، و4 حالات في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وحالتان في كل من مدينة إنتشون ومقاطعتي كانغ وان وشمال تشونغ تشُنغ، وحالة واحدة في كل من مدينة أولسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 388 حالة وفاة حتى الآن.