ترامب يشدد على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل نهائي

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل نهائي، ويمكن التحقق منه بشكل كامل.وطبقا لنصوص كلمات رؤساء وقادة الدول التي تم نشرها في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال "ترامب" في رسالة وجهها لمؤتمر الجععية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي افتتح أمس الاثنين، إنه يجب على جميع دول العالم الالتزام بنظام الحد من الأسلحية النووية، مشيرا إلى ضرورة نزع الأسلحة النووية من كل من إيران وكوريا الشمالية.وأشارت وسائل الإعلام في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن استخدام "ترامب" لمصطلح "نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بشكل كامل" يعد أمرا غير عادي.وكانت الولايات المتحدة قد سعت إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، لكنها بدأت تستخدم مصطلح "نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بشكل كامل" بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى في سنغافوره في شهر يونيو من عام 2018.