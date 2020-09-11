اتفاق حزبي على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الرابعة

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توصل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى اتفاق على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الرابعة التي سيتم إنقاقها لدعم الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم دعم مالي تقدر قيمته 20 ألف وون لكل فرد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و34 عاما والمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما لتخصيصه لدفع تكاليف الاتصالات الهاتفية.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد سعى إلى تقديم هذا الدعم لجميع المواطنين، فيما دعا حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إلى عدم تقديم الدعم.كما اتفقت الأحزاب السياسية على تخصيص الميزانية التي تم توفيرها في تطعيم لقاحات الإنفلونزا للضعفاء والمعاقين بالمجان.وستتم المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الرابعة المتفق عليها في جلسة عامة للبرلمان مساء اليوم الثلاثاء ليتم توزيع الدعم قبل قدوم عيد الحصاد "تشو سوك".