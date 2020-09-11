زيادة معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالألزهايمر والالتهاب الرئوي في كوريا

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تشهد معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرضي ألزهايمر والاتهاب الرئوي زيادة بوتيرة سريعة في كوريا الجنوبية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الوفيات في البلاد 295 ألف نسمة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالعام الأسبق، وكانت تلك هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الوفيات منذ عام 2013.وأشار التقرير إلى أن معدلات الوفيات لكل 100 ألف شخص بلغت 574.8 شخص في العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغت حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، من إجمالي عدد الوفيات 47% العام الماضي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2009.وتصدرت أمراض السرطان قائمة أسباب الوفيات للكوريين، حيث بلغت معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان 158.2 شخص لكل 100 ألف شخص.وتلتها أمراض القلب والالتهاب الرئوي، فيما احتل مرض ألزهيمر المركز السابع في قائمة أسباب الوفيات، حيث زادت معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض ألزهيمر بنسبة 9.5% العام الماضي.وقال التقرير إن معدلات الوفيات بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي وألزهيمر شهدت زيادة بنسبة 300% خلال السنوات العشر الماضية، فيما انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن التعرض لحوادث السيارات والإصابة بمرضي السل والسكري.