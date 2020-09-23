مون يجدد الدعوة لإعلان نهاية للحرب الكورية

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى إعلان نهاية للحرب الكورية، مؤكدا على أن ذلك سيمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال مون إن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية سيضمن تحقيق السلام في منطقة شمال شرق آسيا ككل، كما سيحدث تغييرات إيجابية في النظام العالمي.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى دعم المجتمع الدولي حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار من خلال الإعلان عن نهاية الحرب.وبالإضافة إلى ذلك، اقترح مون إطلاق مبادرة للتعاون في شمال شرق آسيا من أجل السيطرة على الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة، مشددا على الحاجة إلى التعاون الإقليمي الوثيق في مواجهة جائحة كورونا. واقترح أن تشارك كوريا الشمالية كعضو إلى جانب الصين واليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية، في ذلك التعاون.وقال مون إن الحماية الجماعية للحياة والأمان سترسي الأساس لكوريا الشمالية لضمان أمنها من خلال التواصل مع المجتمع الدولي.