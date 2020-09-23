القوات الأمريكية في كوريا تخفف قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا

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قررت قيادة القوات الأمريكية في كوريا تخفيف القواعد المتعلقة بوقت إطلاق سراح أفراد الخدمة وعائلاتهم، المعزولين بعد الإصابة بفيروس كورونا.وقالت القيادة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنها ستطلق سراح المرضى الذين لم تظهر عليهم أي أعراض وأمضوا 21 يوما في العزل حتى لو ظلت نتائج اختباراتهم للإصابة بالفيروس إيجابية. وحتى الآن، كان على أعضاء القوات الأمريكية في كوريا الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس قضاء سبعة أيام في الحجر الصحي دون أعراض وإجراء اختبارين متتاليين بنتيجة سلبية في غضون 24 ساعة.واستشهدت قيادة القوات الأمريكية في كوريا بالدراسات الطبية الحديثة التي اعتبرت أن المرضى لا يصبحون معديين بعد 20 يوما، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ أيضا بعد التشاور مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأكد نائب مدير المركز الكوري لمكافحة الأمراض "كوان جون أوك" ذلك في إيجاز أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن نتائج الاختبارات الإيجابية بعد 20 يوما تكون بسبب الفيروسات الميتة المتبقية في الجسم.ويذكر أنه حتى أمس، تم اكتشاف 193 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء القوات الأمريكية في كوريا.