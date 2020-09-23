اختبار فيروس كورونا سلبي لرئيس الوزراء الكوري

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أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا الذي أجري على رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون"، أمس الثلاثاء، عدم إصابته بالفيروس، وذلك بعد ساعات من تعليقه لواجباته الرسمية في أعقاب تأكيد إصابة موظف في مكتبه.وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بأن "جونغ" سيستأنف عمله قريبا.وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء إن "جونغ" خضع لاختبار على الرغم من أنه لم يتصل بالموظف المعني منذ يوم 16 سبتمبر، واصفا هذه الخطوة بأنها "استباقية".وتم عزل رئيس الوزراء، الذي يرأس المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، في منزله في انتظار النتيجة، بعدما ألغى جدول أعماله الرسمي لليوم، بما في ذلك العشاء مع أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، حزب "قوة الشعب".وبعد ظهور نتائج الاختبار، سيتمكن "جونغ" من حضور جنازة شقيقه الأصغر الذي توفي أمس بسبب السرطان.