ترامب يهاجم الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب جائحة كورونا

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قدم قادة الولايات المتحدة والصين ردود فعل متناقضة إزاء جائحة كورونا في اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.وفي خطاب مسجل بالفيديو أمام الاجتماعات، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على بكين في إطلاق ما أسماه بـ"الطاعون" على العالم. وباستخدام مصطلح "فيروس الصين"، قال ترامب إنه يتوجب على العالم أن يحاسب الصين. كما انتهز هذه الفرصة أيضا لتوجيه هجوم ضد منظمة الصحة العالمية، حيث قال إن الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليا حسب قوله، قد أعلنتا خطأ أنه لا يوجد دليل على انتقال عدوى كورونا من إنسان إلى آخر، في إشارة إلى البيانات الأولية الصادرة عن المنظمة الصحية.ومن جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن منظمة الصحة العالمية يجب أن تلعب دورا رائدا في مكافحة الوباء. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الدول، لكن ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات، مؤكدا على أن الصين ليست لديها نية للدخول في حرب باردة مع أي دولة.