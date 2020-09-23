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السياسية

الرئيس الفرنسي يدعو في خطابه أمام الأمم المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي

Write: 2020-09-23 11:08:28

الرئيس الفرنسي يدعو في خطابه أمام الأمم المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي

Photo : YONHAP News

حث الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" كوريا الشمالية على بذل جهود لنزع سلاحها النووي "بشكل كامل، وقابل للتحقق، ولا رجعة فيه".
جاء ذلك في خطاب الرئيس الفرنسي أمس الثلاثاء عبر الفيديو أمام اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ماكرون إن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق حل سياسي للقضايا العالقة في المنطقة.
وأكد ماكرون على أن بلاده تدعم جهود الولايات المتحدة في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وأنها تنتظر من كوريا الشمالية الالتزام بتعهداتها باتخاذ خطوات جوهرية في هذا السياق، رغم عدم إحراز تقدم ملموس.
كما شدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده تعطي أولوية قصوى لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أنها تخوض حربا ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن الجماعي.
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