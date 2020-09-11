ترشيح رواية كورية لجائزة أدب الترجمة الأمريكية

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اختيرت الرواية الكورية الطويلة بعنوان "كيم جي يونغ المولودة في عام 1982"، من تأليف الأديبة "جو نام جو"، ضمن قائمة المرشحات لجائزة أدب الترجمة، في جوائز الكتب الأمريكية.وطبقا لموقع "مؤسسة الكتب الأمريكية" على الإنترنت اليوم، تم اختيار الرواية الكورية التي ترجمتها "جيمي جانغ" إلى الإنجليزية، في قائمة 10 كتب مرشحة لجائزة هذا العام، موضحة أن الرواية الكورية لعبت دورا رئيسيا في نشر الحركة العالمية "مي تو"، أي "أنا أيضا"، لتعزيز مكانة المرأة، كما أنها تنبئ بمجيء أديبة دولية مهمة.علاوة على ذلك، تم اختيار الديوان الشعري "كولوني في المنطقة منزوعة السلاح" من تأليف الشاعرة الكورية المقيمة في الولايات المتحدة "تشيه دون مي"، ضمن قائمة الكتب المرشحة للفوز بالجوائز الأمريكية في مجال الشعر.يذكر أن الشاعرة تشيه تعمل أديبة ومترجمة في آن واحد، وقد فازت العام الماضي بجائزة "غرابين للشعر" الكندية بشكل مشترك مع الأديبة الكورية "كيم هيه سون" من خلال ترجمة ديوان الشعر "السيرة الذاتية للموت" التي كتبتها الأخيرة.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الكتب التي تأهلت للدورة الرئيسية الخاصة لجوائز هذا العام في خمس مجالات، وهي الرواية والقصص غير الخيالية والشعر وأدب الترجمة وأدب المراهقين، في السادس من شهر أكتوبر القادم، والإعلان عن أسماء الفائزين في الثامن عشر من نوفمبر.