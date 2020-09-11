مجلة تايم تختار جونغ اون كيونغ ضمن أكثر 100 شخصية نفوذا

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اختارت مجلة "تايم" الأمريكية "جونغ اون كيونغ" مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية نفوذا لعام 2020.وصرح مكتب الرئاسة الكورية بأنه تم اختيار جونغ في مجال القادة ضمن قائمة المجلة، وقد كتب الرئيس الكوري "مون جيه إين" مقدمة لها وفق طلب المجلة.وفي المقدمة قال الرئيس إن الوقاية الكورية أصبحت نموذجا عالميا في ظل أزمة كورونا مشيرا إلى أن جونغ لعبت دورا رئيسيا في نجاح الوقاية الكورية من خلال التواصل الجدي والصريح مع الشعب وبناء على مبادئ الانفتاح والشفافية والديمقراطية.وأكد أيضا أنها أعلنت كل صباح دون انقطاع عن الأوضاع الحالية للمصابين بالفيروس وقنوات تفشي الوباء وأوضاع التشخيص والحجر الصحي والعلاج، بحيث أصبح الشعب الكوري طرفا في الوقاية الذاتية، ومارس قوة التضامن والتعاون من خلال حماية أنفسهم وجيرانهم بواسطة ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.وأشاد الرئيس مون بها لأنها ساهمت كأول امرأة تقود المركز، في تطويره ليصبح هيئة حكومية مستقلة، موضحا أنها أعدت كتيبا بعنوان "خطوات التعامل مع الإصابات الجماعية بعدوى مجهولة"، وذلك قبل 6 أشهر من تفشي وباء كورونا في كوريا، وقد ظلت تعمل على تطبيق نظام دقيق للتعامل مع الكوارث الوبائية.يشار إلى أن القائمة ضمت أيضا المخرج الكوري "بونغ جون هو"، مخرج فيلم "الطفيلي" الذي فاز بجائزة الأوسكار هذا العام.