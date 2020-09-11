وزارة الخارجية الكورية تعمل على استئناف الدبلوماسية المباشرة

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تسعى وزارة الخارجية الكورية لاستئناف الدبلوماسية المباشرة التي ظلت متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.وصرحت الوزارة بأن "كيم كون" مساعد نائب الوزير سيقوم ، في هذا السياق، بزيارة إلى كل من سنغافوره وإندونيسيا بدءا من الرابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من هذا الشهر.يشار إلى أن قيام مسؤول في الوزارة الكورية بزيارة دولتين خلال رحلة عمل واحدة يأتي لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا.وكانت "كانغ كيونغ هوا" وزيرة الخارجية الكورية قد زارت فيتنام مؤخرا، كما عقد "تشيه جونغ كون" النائب الأول لوزيرة الخارجية، مباحثات مع نظيره في الولايات المتحدة، مما يشير إلى زيادة اللقاءات الدبلوماسية المباشرة.من المتوقع أن يتشاور مساعد نائب الوزير "كيم" مع السلطات الدبلوماسية في سنغافوره وإندونيسيا حول سياسة الجنوب الجديدة والتعاون بين كوريا ومنظمة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.كما سيتابع وضع نظام "المسار السريع" لتبسيط إجراءات دخول رجال الأعمال التي تنفذها كوريا مع هاتين الدولتين، إلى جانب الالتقاء برجال الأعمال الكوريين الذين يعملون هناك للاستماع إلى الصعوبات التي يواجهونها.