كوريا تستثمر 4 مليارات وون لرعاية خبراء التعامل مع الكوارث في دول آسيان

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من المتوقع أن تستثمر الحكومة الكورية مبلغ 4 مليارات وون، أي حوالي 3 ملايين و350 ألف دولار، في مشروع رعاية خبراء إدارة الكوارث في منطقة منظمة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وأقام مكتب التمثيل الكوري في منظمة آسيان مراسم خاصة أمس عبر الفيديو، بالتعاون مع مركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث في آسيان، لإطلاق مشروع إعداد معايير آسيان في مجال إدارة الكوارث وتطوير معايير ترخيص الخبراء.يذكر أن المكتب الكوري أبرم مذكرة نوايا حول التعاون مع المركز على هامش مؤتمر القمة الخاصة بين كوريا وآسيان في شهر نوفمبر من العام الماضي. وتنص تلك المذكرة على أن هيئة إطفاء الحرائق الكورية ستساعد دول آسيان على تنمية قدراتها على إدارة الكوارث.تجدر الإشارة إلى أن 10 دول في منطقة آسيان قد أسست مركز تنسيق المساعدات الإنسانية في عام 2011 واتخذ المركز من العاصمة الإندونسية جاكرتا مقرا له.وظلت الحكومة الكورية ترسل فرق إغاثة ومنتجات ذات صلة، كلما حدثت كوارث في دول آسيان، بما في ذلك الزلازل وتسونامي، ولكن خلال السنوات الثلاث القادمة ستقدم 3 ملايين و350 ألف دولار إلى المركز.ومن المتوقع أن يقوم المركز باستخدام هذا المبلغ في تطوير معايير ترخيص وتقييم الخبراء في إدارة الكوارث في آسيان ورعاية الخبراء حسب أنواع الكوارث.كما ستتشارك هيئة إطفاء الحرائق الكورية مع مركز التجارب والمعارف ذات الصلة.