القبض على المؤسس المزعوم لموقع السجن الرقمي في فيتنام

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تم إلقاء القبض خارج البلاد على كوري جنوبي يشتبه في تأسيسه للموقع المسمى "السجن الرقمي"، الذي ينشر المعلومات الشخصية لمرتكبي الجرائم الخطيرة.وقالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الأربعاء إن الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، اعتُقِل في مدينة "هوتشي مين" في فيتنام أول أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الإنتربول.وتفترض الشرطة أن الرجل أنشأ موقع "السجن الرقمي" في مارس، ليعرض معلومات مفصلة عن الأفراد الذين يُزعَم أنهم ارتكبوا جرائم جنسية وجرائم قتل وإساءة معاملة للأطفال، كطريقة لمعاقبة هؤلاء المجرمين، وكان يدير الموقع حتى وقت قريب.وسوف يواجه الرجل تحقيقا عند ترحيله من فيتنام، لمعرفة الدافع وراء ارتكابه للمخالفات المزعومة.وقد أشاد بالموقع أولئك الذين انتقدوا التساهل الواضح للقضاة الكوريين الجنوبيين تجاه أصحاب الجرائم الكبرى، لكن الموقع تعرض أيضا لانتقادات بسبب الكشف عن معلومات خاصة غير مؤكدة، بما في ذلك التفاصيل الشخصية لأفراد متهمين بصورة غير قانونية.وتصاعدت الانتقادات ضد الموقع بعد انتحار طالب جامعي عقب نشر معلوماته الشخصية في قائمة المجرمين، بينما تم نشر معلومات شخصية لأستاذ جامعي بسبب جرائم لم يرتكبها.ولا يزال الموقع قيد التشغيل، بعد أن تولى شخص آخر مسؤولية إدارته خلفا للمؤسس المزعوم، ووعد بنشر المعلومات عن القضايا التي تكون أدلتها "لا جدال فيها".