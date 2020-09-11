بومبيو يزور كوريا الجنوبية في أوائل أكتوبر على الأرجح

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من المرجح أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الجنوبية أوائل الشهر المقبل.وقال مصدر حكومي في سيول يوم الأربعاء إن "بومبيو" سيأتي على الأرجح إلى كوريا الجنوبية في 7 أكتوبر في زيارة تستغرق يومين، وقال مصدر آخر إن الوزير الأمريكي سيسافر أيضًا إلى اليابان للقاء رئيس الوزراء الجديد "يوشيهيدي سوغا".ويتم الآن إجراء محادثات بين سيول وواشنطن لتنسيق رحلة "بومبيو"، بما في ذلك حجم الوفد المرافق له، وجدول أعمال زيارته في كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يجري بومبيو محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هو"ا ويلتقي بالرئيس "مون جيه إين".ومع ذلك ، قال مصدر إن "بومبيو" من غير المرجح أن يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين خلال الرحلة، مضيفًا أن زيارته تهدف على ما يبدو للحصول على دعم من كوريا الجنوبية، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين.ستكون هذه أول رحلة له إلى كوريا الجنوبية منذ أكتوبر 2018.