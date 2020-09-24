الحكومة الكورية تحذر من زيادة محتملة في تقلبات السوق المالية المحلية

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حذر نائب وزير المالية الكوري "كيم يونغ بوم" من أن التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في السوق المالية المحلية.وصرح "كيم" بذلك خلال اجتماع اقتصادي عقده اليوم الخميس مع كبار المسؤولين من هيئات التنظيم المالي والبنك المركزي الكوري.وقال نائب الوزير إن أسواق الأسهم العالمية، التي تمتعت بنمو حاد على الرغم من جائحة كورونا، قد عانت من خسائر مؤخرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.وأشار "كيم" إلى أن التقلبات المتزايدة في السوق العالمية قد تمتد إلى السوق المحلية أيضا، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بهذا الأمر.وفي إشارة إلى الارتفاع الأخير في قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي، قال "كيم" إن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية والأسواق المالية.وأوضح "كيم" أن ارتفاع قيمة الوون يتماشى مع زيادة قوة العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي، حيث يظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش قوية.