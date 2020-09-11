الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

الرئيس مون يعلن المناطق المتضررة بالأعاصير كمناطق كوارث خاصة

Write: 2020-09-24 14:29:59Update: 2020-09-24 15:22:54

الرئيس مون يعلن المناطق المتضررة بالأعاصير كمناطق كوارث خاصة

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالأمس عن اختيار بعض المناطق المحلية التي تضررت بإعصاري "مايساك" و"هايشون" كمناطق كوارث خاصة.
وتضم المناطق 5 مدن ومقاطعات و19 حيا، كلها في جنوب شرق البلاد.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة المركزية دعما ماليا يغطي بعض تكاليف إعادة الإعمار إلى مناطق الكوارث الخاصة كما ستوفر لضحايا هدم المنازل ومصادر الرزق الرئيسية في الزراعة وصيد الأسماك، مختلف الفوائد بما في ذلك الإعفاء من دفع رسوم الكهرباء وغيرها من الرسوم العامة، إلى جانب تقديم مبالغ مالية للإنقاذ من الكوارث.
وأوضحت "إيم سي اون" نائبة الناطق باسم مكتب الرئاسة الكورية أن الرئيس مون أمر بفحص جميع المناطق المتضررة بدقة حتى يستفيد جميع سكانها من الدعم.
وقد سبق للرئيس أن اختار خمس مناطق محلية تضررت بالإعصارين كمناطق كوارث خاصة يوم 15 من هذا الشهر.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;