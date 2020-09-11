الرئيس الكوري يجري أول محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني الجديد

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أول مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا"، اليوم الخميس.وقال تقرير نشرته وكالة كيوتو للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام في اليابان، بأن رئيس الوزراء "سوغا" والرئيس "مون" عقدا مباحثات هاتفية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم على مدار عشرين دقيقة.وجاءت هذه المباحثات على مستوى القمة بين البلدين لأول مرة منذ 9 أشهر، أي منذ أن التقى الرئيس مون مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك "شينزو آبيه" خلال مشاركتهما في القمة الكورية الصينية اليابانية التي عقدت في الصين في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.وبعد مباحثات الهاتفية اليوم مع الرئيس مون، التقى رئيس الوزراء الياباني "سوغا" بصحفيين في منزله بالعاصمة طوكيو حيث قال إن الرئيس مون هنأه بتولي منصب رئيس الوزراء، وأنه من جانبه اقترح التعاون مع الرئيس الكوري في معالجة مختلف القضايا بما في ذلك أزمة كورونا.كما قال إن كوريا الجنوبية واليابان جارتان مهمتان لبعضهما البعض، وأنه من المهم تعزيز التعاون الكوري الجنوبي الياباني، والتعاون الكوري الجنوبي الأمريكي الياباني، خاصة بشأن القضايا الكورية الشمالية.وأشار أيضا إلى أنه أوضح للرئيس مون ضرورة عدم تجاهل المصاعب التي تواجهها العلاقات بين البلدين، بما في ذلك قضية العمل القسري.