توسيع دائرة التعويضات العقابية عن الخسائر لتشمل كل المجالات

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قررت الحكومة الكورية توسيع نظام الدعاوي القضائية الجماعية للحصول على تعويضات عقابية عن الخسائر وأعلنت عن سن قانون في هذا الشأن، بعد أن كان المستهلكون الكوريون يواجهون صعوبات في الحصول على تعويضات عن الخسائر الناتجة عن أخطاء الشركات حتى ولو تعرضوا لها.وجاء ذلك بعد أن تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة تطبيق نظام التعويضات العقابية عن الخسائر الفادحة التي تسببت بها بعض الشركات.ويذكر في هذا السياق أن عدد ضحايا منتجات آلات ترطيب الجو المعترف بهم حسب القانون يبلغ حوالي 3 آلاف، ورغم أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أخطاء عمدية من قبل الشركات ذات الصلة، إلا أن أيا من الضحايا يتلق أي تعويضات قانونية.وبناء على القانون الجديد، إذا تم إثبات حدوث خسائر عن عمد أو بسبب خطأ كبير في عملية التشغيل، سيكون على مرتكبي الخسائر تحمل دفع تعويضات بمقدار خمسة أضعاف ما تم إثباته من الخسائر.ولن يتم استثناء شركات الصحافة من هذا القانون المعدل، حيث سيتوجب عليها دفع تعويضات عقابية عن الخسائر التي قد تتسبب بها من خلال إفادات صحفية سيئة النية.علاوة على ذلك، قررت الحكومة الكورية تطبيق نظام الدعاوى القضائية الجماعية الذي يسمح لجميع الضحايا بتلقي تعويضات حسب نتائج الدعوى القضائية التي يثيرها بعض الضحايا، على جميع المجالات، بعد أن كان يطبق على مجال الأوراق المالية فقط.وتخطط الحكومة لتقديم مسودات القوانين ذات الصلة إلى البرلمان في شهر نوفمبر القادم من أجل اعتمادها قبل نهاية هذا العام.