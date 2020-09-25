سيول تؤكد أن قتل المواطن الجنوبي برصاص شمالي ينتهك الاتفاقيات العسكرية

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" إن مقتل مسؤول كوري جنوبي برصاص كوريا الشمالية يرقى إلى حد انتهاك روح الاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين.وجاءت تصريحات "سوه" خلال حديثه في اجتماع لجنة الدفاع الوطني البرلمانية أمس الخميس.وتعليقا على ادعاء النائب "كانغ ديه شيك" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، أن أفعال كوريا الشمالية تلك لا تنتهك فقط إعلان "بان مون جوم" الصادر بعد القمة بين الكوريتين في 27 أبريل عام 2018، وإنما أيضا تنتهك الاتفاقيات العسكرية اللاحقة بين الكوريتين، قال الوزير إنه توصل إلى هذا التقييم بعد فحص البيانات المشتركة بين الكوريتين قبل حضور الاجتماع البرلماني.وعندما تم الضغط عليه بشأن سبب عدم رد الجيش الكوري الجنوبي على الفور بعد حصوله على معلومات استخباراتية عن إطلاق النار، قال "سوه" إن تلك المعلومات كانت محدودة إلى درجة لا يمكن التصرف بناء عليها، مؤكدا على أن الجيش يسعى باستمرار إلى التحقق من المعلومات.