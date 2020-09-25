الرئيس مون يستهجن مقتل مسؤول كوري جنوبي ويدعو بيونغ يانغ إلى الرد

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن مقتل مسؤول كوري جنوبي على يد كوريا الشمالية "صادم" و"مؤسف للغاية"، ولا يمكن تبريره بأي سبب.ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك"، أعرب مون عن رأيه هذا بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث أمس الخميس من قبل كبير المساعدين الرئاسيين "نوه يونغ مين" ومدير مكتب الأمن القومي "سوه هون".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الأمن القومي بالمكتب الرئاسي اجتماعا لمناقشة الحادث.وقال المتحدث إن "مون" حث السلطات الكورية الشمالية على الرد واتخاذ الإجراءات المضادة بطريقة مسؤولة.كما أصدر تعليماته للجيش الكوري الجنوبي لتقوية استعداده والاستعداد التام لحماية أرواح وسلامة الجمهور.وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، تم اكتشاف المسؤول التابع لوزارة المحيطات والثروة السمكية في مياه كوريا الشمالية يوم الاثنين الماضي، ثم قتل في اليوم التالي برصاص جنود كوريين شماليين كانوا على متن زورق دورية، ثم تم حرق جثته.وقد تم الكشف عن مصرع المسؤول بعد يوم من طلب "مون" دعم الأمم المتحدة لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، في محاولة جديدة لإحياء المحادثات المتوقفة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.