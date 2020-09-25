واشنطن تؤيد إدانة سيول لمقتل المسؤول الكوري الجنوبي

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها الكامل لموقف كوريا الجنوبية بشأن حادث مقتل مسؤول كوري جنوبي بواسطة كوريا الشمالية.وقال متحدث باسم الوزارة أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل إدانة حليفتها لهذا العمل، ودعوة سيول إلى الحصول على تفسير من كوريا الشمالية.جاء ذلك ردا على استفسار من قبل شبكة "كي بي إس" ووسائل إعلامية أخرى، بشأن مقتل مسؤول في وزارة مصائد الأسماك الكورية الجنوبية في المياه الكورية الشمالية.وقالت سيول في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت الرصاص على المسؤول في وقت سابق من هذا الأسبوع ثم حرقت جثته.وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أسفه العميق، ووصف الحادث بأنه "حادث مروع لا يمكن التسامح معه لأي سبب من الأسباب".