تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بشكل حاد في سبتمبر

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تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بصورة حادة هذا الشهر، بسبب التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 79.4 نقطة في شهر سبتمبر، بانخفاض 8.8 نقاط عن الشهر السابق.وتمثل هذه القراءة أول انخفاض على أساس شهري منذ أبريل بعد ارتفاع المؤشر لأربعة أشهر متتالية.وتعني القراءة الأقل من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال البنك المركزي إن معنويات المستهلكين تراجعت في سبتمبر، حيث ساءت التوقعات للاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، وسط عودة ظهور حالات الفيروس وتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.وصل المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن، والذي لم يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، إلى 117 نقطة في سبتمبر، بانخفاض 8 نقاط عن الشهر السابق.