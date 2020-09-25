المخابرات الأمريكية تصور صاروخا باليستيا في حوض بناء سفن في كوريا الشمالية

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أفادت تقارير بأن المخابرات الأمريكية التقطت صورا لصاروخ باليستي يتم إطلاقه من غواصة، في حوض "شين بو" لبناء السفن في كوريا الشمالية.وعلمت قناة "كي بي إس" أن الولايات المتحدة حصلت على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية لصاروخ باليستي وقاذفة غاطسة يوم الأربعاء من خلال أصولها الاستخباراتية ونقلتها إلى كوريا الجنوبية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير صاروخ باليستي يتم إطلاقه من غواصة وهو قيد التطوير، بواسطة قمر صناعي استطلاعي أمريكي.ونظرا لعدم نشر الصور، فمن غير المعروف ما إذا كان الصاروخ تم تصويره في أثناء نقله على الأرض أو إلى غواصة.وقد أفادت بعض التقارير بأن المخابرات الأمريكية تقدر أنه من غير المرجح أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة قبل 10 أكتوبر، وهو الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية، ويبدو أنها شاركت هذا التقييم مع سلطات المخابرات الكورية الجنوبية.