كوريا الشمالية تلتزم الصمت حيال مقتل المسؤول الكوري الجنوبي

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التزمت كوريا الشمالية الصمت حيال مقتل المسؤول الكوري الجنوبي في المياه الغربية في وقت سابق من هذا الأسبوع.وحتى صباح اليوم الجمعة، لم يصدر أي تعليق على الإطلاق من قبل وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أو صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم، أو التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أو غيرها من وسائل الإعلام.وظلت كوريا الشمالية صامتة حتى بعد أن أعرب رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" عن أسفه العميق أمس الخميس، واصفا الحادث بأنه "حادث مروع لا يمكن التسامح معه لأي سبب من الأسباب".وبدلا من ذلك، نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" مقالا يدعو إلى تكثيف جهود الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأكدت على أن الحجر الصحي أساس لحماية البلاد وشعبها.وقالت الصحيفة في مقال آخر إن الدولة عززت المراقبة الوبائية للأنهار والجداول، مع التركيز على المراقبة الصارمة لأنظمة الحجر الصحي في التعامل مع القمامة والنفايات في أحواض الأنهار.