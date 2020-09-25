تعليق عمل المنشآت الترفيهية خارج العاصمة لمدة أسبوع

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قررت الحكومة حظر تشغيل المرافق الترفيهية في المناطق الواقعة خارج منطقة سيول الكبرى لمدة أسبوع على الأقل، خلال عطلة تشوسوك، لمنع انتشار فيروس كورونا.وكشف رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" عن هذه الخطوة اليوم الجمعة في بداية اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات الحجر الصحي للعطلة التي تبدأ يوم الأربعاء القادم.وبالنسبة لمنطقة سيول الكبرى، قال "جونغ" إن الحكومة ستطبق قواعد الحجر الصحي الأكثر صرامة على المطاعم والمتنزهات ودور السينما، التي من المحتمل أن تزدحم خلال العطلة.ودعا رئيس الوزراء إلى مشاركة المواطنين وتعاونهم الفعال في جهود الحجر الصحي التي تبذلها الحكومة، لضمان الحصول على عطلة آمنة، دون ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.