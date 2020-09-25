سيول تؤكد على ضرورة بذل الجهود للحوار مع بيوتغ يانغ

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أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على ضرورة بذل الجهود الرامية للحوار بين الكوريتين رغم قيام كوريا الشمالية بقتل مسؤول وزاري جنوبي في مياهها الأقليمية.جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة "كانغ" في منتدى افتراضي استضافته منظمة "آسيا سوسايتي" اليوم الجمعة، حيث قالت إن استعداد سيول للحوار مع بيونغ يانغ وحسن نيتها تجاهها وصبرها، قد بدأ ينفد بسبب مثل هذا الحادث، لكنها أضافت أنه يجب الحفاظ على النهج السلمي على المدى الطويل لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.وفيما يخص الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، قالت الوزيرة "كانغ" إن جميع قنوات الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد توقفت، نظرا لأن كوريا الشمالية تعاني حاليا من مشاكل ناجمة عن جائحة كورونا والفيضانات، وتركز على القضايا المحلية.وأضافت أن كوريا الجنوبية تأمل في أن تعود كوريا الشمالية للحوار من أجل بحث القضايا المتعلقة بنزع أسحلتها النووية والتعاون بين الكوريتين.