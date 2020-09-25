الأحزاب السياسية تدين بالإجماع العمل الوحشي الكوري الشمالي

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أدان المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية بالإجماع مقتل مسؤول كوري جنوبي بواسطة كوريا الشمالية.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم أن هذا الحادث فظيع وحشي وغير مقبول، وطالب كوريا الشمالية باتخاذ تدابير مسؤولة، منها تقديم اعتذار رسمي ومعاقبة المسؤولين ذوي الصلة.وأضاف أنه سيقدم مشروع قرار للبرلمان للاحتجاج ضد كوريا الشمالية، داعيا الحكومة والسلطات العسكرية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة الشعب وسلامته.من جانبه، وجه حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إدانة لقيام كوريا الشمالية بمقتل مواطن كوري جنوبي، داعيا الحكومة إلى توضيح السبب في تأخر الكشف عن الحادث بعد 3 أيام من وقوعه، وعدم مشاركة الرئيس "مون" في اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالشؤون الأمنية عقد فجر يوم الأربعاء الماضي.