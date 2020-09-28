الجيش الكوري الجنوبي يدحض ادعاء كوريا الشمالية بانتهاك الحدود البحرية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري عمليات بحث بحرية "عادية" لتحديد مكان جثة مسؤول كوري جنوبي قتل في المياه الكورية الشمالية الأسبوع الماضي.وأوضح مسؤول عسكري أمس الأحد أن الجيش يسيطر أيضا على عمليات قوارب الصيد في المياه القريبة من الحدود البحرية حيث تعمل العشرات من سفن الصيد الصينية بالقرب من خط الحد الشمالي، وهو خط الحدود البحري الفعلي بين الكوريتين. وتم تفسير هذه التصريحات بأن كوريا الجنوبية تجري بحثا جنوب خط الحد الشمالي في المياه الغربية.وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من زعم كوريا الشمالية أن كوريا الجنوبية حشدت العديد من السفن، بما في ذلك سفن حربية، من أجل تنفيذ عملية بحث مزعومة واقتحام المياه الكورية الشمالية منذ يوم الجمعة. ودعت كوريا الشمالية إلى الوقف الفوري للاقتحام المزعوم لـ"خط الترسيم العسكري" في البحر الأصفر. ويبدو أن كوريا الشمالية تشير إلى "خط ترسيم الحدود العسكرية في البحر الغربي"، وهو خط يقع أكثر إلى الجنوب، قامت بإعلانه من جانب واحد في عام 1999.وقد حشدت كوريا الجنوبية 39 سفينة وست طائرات للبحث عن جثة مسؤول بوزارة الثروة السمكية أطلق عليه الرصاص وقتل بواسطة كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.