كوريا تطور علاجا بالأجسام المضادة لكورونا سيكون متاحا في النصف الأول من العام القادم

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قال وزير الصحة الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" إن كوريا الجنوبية تقوم حاليا بتطوير علاج قائم على الأجسام المضادة لفيروس كورونا-19، ومن المرجح أن يكون متاحا للاستخدام في النصف الأول من العام القادم.وأضاف الوزير "بارك" خلال مقابلة ضمن برنامج للكي بي إس أمس الأحد، أن كوريا تعمل على تطوير علاج قائم على الأجسام المضادة وعلاج قائم على بلازما الدم لفيروس كورونا الجديد. وأوضح "بارك" أنه في حالة العلاج المعتمد على الأجسام المضادة، فقد بدأت التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة، ويمكن أن يكون العلاج المطور محليا متاحا للاستخدام في النصف الأول من العام القادم، أما فيما يتعلق بالعلاج المستند إلى بلازما الدم فإن المرحلة الثانية من التجارب السريرية جارية، وقد تكون متاحة للاستخدام بحلول نهاية هذا العام.وأشار وزير الصحة إلى أن كوريا الجنوبية متأخرة قليلا في تطوير لقاحات فيروس كورونا، وتوقع أن اللقاح المطور محليا سيأتي على الأرجح في النصف الثاني من العام القادم.وبخصوص لقاحات الأنفلونزا الموسمية، قال "بارك" إن حوالي 19 مليون كوري جنوبي، أي أكثر من 40% من إجمالي عدد السكان، سيحصلون على لقاحات الإنفلونزا المجانية هذا العام.