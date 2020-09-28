كوريا الجنوبية تفرض إجراءات حجر صحي خاصة في عطلة تشوسوك

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستطبق السلطات الكورية الجنوبية سلسلة من إجراءات الحجر الصحي الخاصة خلال فترة عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، من أجل منع انتشار فيروس كورونا.وتبدأ فترة الحجر الصحي الخاصة اليوم أي قبل يومين من العطلة التي تستمر خمسة أيام، وسوف تستمر تلك الإجراءات لمدة أسبوعين، أي حتى يوم 11 أكتوبر.وفي هذا الإطار، ستبقى معظم قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني سارية خلال هذه الفترة، إلى جانب حظر التجمعات من 50 شخصا أو أكثر في الأماكن المغلقة، و100 أو أكثر في الأماكن المفتوحة. وسوف تفرض الحكومة إجراءات حجر صحي أكثر صرامة على المطاعم والمقاهي ودور السينما في منطقة سيول الكبرى خلال هذه الفترة، مما يتطلب الاحتفاظ بمسافة بين المقاعد والحد من عدد العملاء. وسوف تستمر ممارسة الألعاب الرياضية الاحترافية بدون متفرجين، وإغلاق 11 نوعا من المرافق عالية الخطورة، بما في ذلك النوادي والبارات والبوفيهات، لمدة أسبوعين.وسوف يواجه المخالفون غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين وون وفقا لقوانين الوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مطالبات تعويض إذا اتضح إصابة أي شخص مرتبط بها، بفيروس كورونا.