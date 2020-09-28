وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية في أكتوبر

Photo : KBS News

من المتوقع أن يقوم "وانغ يي" وزير الخارجية الصيني بزيارة إلى كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر القادم.وعلمت "كي بي إس" أن هناك محادثات جارية بين سيول وبكين حاليا لتنسيق رحلة وانغ في غضون شهر أكتوبر.وقال مصدر دبلوماسي إن موعد وشكل الزيارة لم يتقرر بعد. وإذا تحققت زيارة وانغ إلى سيول، فسوف تكون الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي، عندما زار كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين حول تركيب نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ.ويتم الترتيب لهذه الزيارة إلى جانب زيارته المقررة إلى اليابان للالتقاء برئيس الوزراء الياباني الجديد "يوشيهيدي سوغا.كما ستأتي تلك الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الصيني في الوقت الذي من المرجح فيه أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الجنوبية يوم 7 أكتوبر.