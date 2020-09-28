تجاوز عدد وفيات كورونا عالميا مستوى مليون

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تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا-19 في جميع أنحاء العالم مستوى مليون، صباح اليوم الاثنين، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس عالميا إلى أكثر من 33 مليونا.ووفقا لموقع "ورلد ميتر"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول الوباء، تجاوز عدد الوفيات العالمية مليون حالة وفاة صباح اليوم بتوقيت كوريا.وقد وصل الرقم إلى هذا المستوى بعد حوالي تسعة أشهر من الإبلاغ عن الحالة الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وبعد حوالي ستة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن تفشي فيروس كورونا هو "جائحة عالمية".وكان لدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، بحوالي 209 آلاف، وتلتها البرازيل والهند والمكسيك. وسجلت كوريا الجنوبية 401 حالة وفاة، لتحتل المرتبة 78 من بين 215 دولة ومنطقة حول العالم.