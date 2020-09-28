سيول تناقش مع واشنطن حادث مقتل مسؤول بواسطة كوريا الشمالية

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زار كبير مبعوثي كوريا الجنوبية النوويين الولايات المتحدة يوم أمس الأحد وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب حادث مقتل مسؤول كوري جنوبي مؤخرا في مياه كوريا الشمالية.وعند وصوله إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن، أدلى "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، بتصريحات للصحفيين قال فيها إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية التعاون بشأن هذا الحادث.وخلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام، سيلتقي "لي" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، الذي يتولى الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية.وقال "لي" إن الجانبين سيناقشان أيضا مسألة إصدار إعلان رسمي لإنهاء الحرب الكورية، حيث إنه يزور الولايات المتحدة لمناقشة جميع القضايا العالقة. وأضاف أن واشنطن درست هذه المسألة عدة مرات باهتمام، ويمكن لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة السعي إلى التوصل لتوافق في الآراء إذا تحدثا وجهاً لوجه.وكان رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" قد دعا مؤخرا إلى دعم عالمي لإعلان رسمي لإنهاء الحرب الكورية، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.