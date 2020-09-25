انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 3.4% العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث وقياس غازات الاحتباس الحراري، التابع لوزارة البيئة الكورية، اليوم الاثنين، بلغ حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كوريا 702 مليون و800 ألف طن في العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم وزيادة حجم توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.كما يرجع السبب إلى انخفاض استهلاك الوقود المستخدم في التدفئة بنسبة 4% بسبب طقس الشتاء الدافئ في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل مليار وون من الناتج القومي الإجمالي، قد بلغ 380 طنا، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ عام 1990، عندما بدأ تجميع الإحصاءات المتعلقة بغازات الاحتباس الحراري.