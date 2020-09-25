استمرار تعليق عمل خط الاتصال العسكري بين الكوريتين

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واصلت قوات حرس السواحل والبحرية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عمليات البحث عن جثة مسؤول في وزارة مصائد الأسماك كان قد قتل برصاص جنود كوريين شماليين الأسبوع الماضي.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يجري عمليات بحث بحرية عادية في المناطق الواقعة جنوب خط الحدود الشمالي في المياه الغربية.وطلبت الحكومة الكورية الجنوبية من كوريا الشمالية أمس الأحد إجراء تحقيق مشترك في حادث مقتل مسؤول كوري جنوبي، وإعادة تشغيل خط الاتصال العسكري من أجل مناقشة الأمور ذات الصلة، لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إنه لم يتم إعادة تشغيل الخط حتى الآن.وأضافت الوزارة أنها ستتعاون مع قوات حرس السواحل التي تجري عمليات البحث عن جثة المسؤول الكوري الجنوبي المقتول.ومن جانبها، قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب ردود الفعل الإضافية من كوريا الشمالية، وتدرس بعناية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن مقتل المواطن الكوري الجنوبي بواسطة كوريا الشمالية.