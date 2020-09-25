عدد سكان كوريا الجنوبية ينخفض بمعدل 1500 نسمة شهريا

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تبين أن عدد سكان كوريا الجنوبية شهد انخفاضا بمعدل 1500 نسمة شهريا منذ بداية هذا العام، بعد أن كان قد زاد بمقدار 18 ألفا قبل 10 أعوام.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد الوفيات خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 176 ألفا و363 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الولادات الجديدة 165 ألفا و730، لينخفض عدد سكان كوريا بمقدار 10 آلاف و633 شخصا خلال تلك الفترة، أي بمعدل ألف و519 شخصا شهريا.وأشار التقرير إلى أن عدد سكان كوريا ظل يشهد انخفاضا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي ولمدة 9 أشهر متتالية.الجدير بالذكر أن عدد السكان في كوريا الجنوبية كان قد شهد زيادة مستمرة منذ عام 1983 الذي بدأ فيه تجميع إحصاءات، وحتى العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد السكان إلى تراجع الولادات الجديدة وزيادة الشيخوخة في البلاد.ومن المتوقع أن يصل عدد سكان كوريا إلى 50 مليونا و858 ألف نسمة في عام 2040، و49 مليونا و872 ألفا عام 2044، و39 مليونا و792 ألفا عام 2066.