ردود فعل حزبية متباينة إزاء إسقاط النيابة التهم الموجهة إلى وزيرة العدل

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أبدت الأحزاب السياسية الكورية ردود فعل متباينة إزاء قرار النيابة بإسقاط تهم الفساد ضد وزيرة العدل "تشو مي إيه" وابنها.وأصدر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "تشيه إين هو" بيانا يوم أمس الاثنين رحب فيه بقرار النيابة، واتهم حزب المعارضة الرئيسي، حزب "سلطة الشعب"، بإثارة شكوك غير معقولة وإثارة صراع سياسي طويل الأمد. وطالب "تشيه" حزب المعارضة بالاعتذار للجمهور وإنهاء ما وصفه بالممارسات السياسية القديمة المتمثلة في توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.ومن ناحية أخرى، احتج حزب "سلطة الشعب" على قرار النيابة ووصفه بأنه "قرار سياسي للغاية"، وطالب بإعادة التحقيق في الاتهامات بواسطة فريق تحقيق مستقل. ونقلت المتحدثة باسم الحزب "كيم أون هيه" هذا الموقف في بيان قالت فيه إنها لم تكن صدفة أن النيابة أصدرت هذا الإعلان في وقت كان فيه الجمهور مشتتا بسبب مقتل مسؤول كوري جنوبي على يد جنود كوريين شماليين. وزعمت المتحدثة باسم الحزب المعارض أنه كان من الصعب منذ البداية توقع أن تتعارض النيابة مع وزيرة العدل الحالية، ودعت إلى إجراء تحقيق خاص، قائلة إنه السبيل الوحيد إلى معرفة الحقيقة.