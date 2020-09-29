وزيرة العدل ترد على قرار النيابة بإسقاط اتهامات الكسب غير المشروع

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كررت وزيرة العدل "تشو مي إيه" أمس الاثنين موقفها ضد حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي، بعد أن أسقطت النيابة الاتهامات الموجهة إلى الوزيرة بالكسب غير المشروع، والتي وجهها لها وإلى ابنها الحزبُ المعارض المحافظ.وفي بيان أعلنه المتحدث باسم وزارة العدل، وصفت "تشو" تلك الاتهامات بأنها "قائمة على دوافع سياسية، ولا أساس لها من الصحة، ومتهورة". كما اعتذرت للجمهور عن إثارة القلق بشأن هذه القضية. وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تحول الدائرة السياسية تركيزها من الصراعات السياسية غير الضرورية إلى قضية إصلاح النيابة العامة والعمل على تحسين معيشة الشعب. كما تعهدت ببذل أقصى الجهود لاستكمال إصلاحات الملاحقة القضائية، بما في ذلك إعادة تخصيص حقوق التحقيق بين سلطات إنفاذ القانون، وإطلاق هيئة مستقلة للتحقيق حصريا في فساد كبار المسؤولين الحكوميين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول عن قراره بعدم توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص، بمن فيهم الوزيرة "تشو" وابنها، بسبب مزاعم بأنه تلقى خدمات غير مبررة في أثناء خدمته العسكرية الإلزامية في عام 2017.