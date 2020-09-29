الحزب الحاكم يقول إن المسؤول المقتول سعى بالفعل للانشقاق إلى كوريا الشمالية

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زعمت لجنة خاصة من الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أن مسؤول وزارة مصائد الأسماك الذي قتلته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي قد حاول بالفعل الهروب إلى الشمال.وقال النائب البرلماني "هوانغ هي" رئيس اللجنة الخاصة التابعة للحزب في إفادة إعلامية أمس الاثنين، إنه تم التحقق من مزاعم الانشقاق.ويذكر أنه في أثناء الإعلان عن مقتل ذلك المسؤول البالغ من العمر 47 عاما الأسبوع الماضي، توقعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه كان ينوي الهروب إلى كوريا الشمالية واستشهدت في هذا الصدد بعدة أدلة ظرفية.وأوضح النائب "هوانغ" أنه تم الحصول على تلك الأدلة من خلال أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مطالبا الجمهور بإبداء تفهمه لعدم الكشف عن المزيد من التفاصيل، حيث يجب حماية مصادر هذه المعلومات من أجل المصلحة الوطنية والسلامة العامة.ومن ناحية أخرى، قال النائب "كيم بيونغ جو"، وهو عضو آخر في اللجنة الخاصة، إن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية حصلت على محتويات حوار جرى بين المسؤول المقتول وسفينة كورية شمالية قبل مقتله. وفيما يتعلق بالاختلافات في الروايات بين الكوريتين حول ما إذا كانت جثة المسؤول قد تم حرقها، قال النائب إنه يجب إجراء تحقيق مشترك بين الكوريتين لمعرفة الحقيقة.وجاءت هذه التصريحات بعد فشل الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي في تبني قرار برلماني يهدف إلى إدانة كوريا الشمالية بشأن الحادث، بسبب الخلافات حول مزاعم حرق الجثة.وقد تضمن القرار الذي أصدرته لجنة الدفاع الوطني في البرلمان في وقت سابق، عبارة وصفت الحرق بأنه "عمل وحشي معاد للإنسان"، لكن الحزب الديمقراطي الحاكم سعى إلى عدم تضمين تلك العبارة حتى يتم التأكد من الحقائق، مشيرا إلى إنكار السلطات الكورية الشمالية حرق الجثة.