تدهور مؤشر معنويات الأعمال في كوريا خلال شهر سبتمبر

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تراجع مؤشر معنويات الشركات في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ خمسة أشهر في شهر سبتمبر الجاري بسبب تجدد انتشار وباء كورونا في أغسطس.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد وصل إلى 64 نقطة في سبتمبر، بانخفاض نقطتين مقارنة بما كان عليه في شهر أغسطس.وأشار التقرير إلى أن المؤشر ظل يرتفع لأربعة أشهر متتالية منذ أن وصل إلى 51 نقطة في أبريل، لكن خط الصعود توقف بعد خمسة أشهر بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا الشهر الماضي وتعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد ارتفع مؤشر الشركات المصنعة بنقطتين على أساس شهري ليصل إلى 68 نقطة في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر مسح الأعمال للشركات غير المصنعة، والذي يشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بأربع نقاط، ليصل إلى 62 نقطة.