محادثات هاتفية بين مون وبوتين بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات بين سيول وموسكو

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس الاثنين بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" في إفادة صحفية إن الرئيس مون اقترح خلال المحادثات التي استمرت 35 دقيقة، أن يقوم البلدان بزيادة تطوير علاقاتهما "الودية والتعاونية" بطريقة أكثر فائدة للطرفين. وطلب مون من روسيا الانضمام إلى المعهد الدولي للقاحات، الذي يقع مقره في سيول، بينمها وعد بوتين بأخذ هذه القضية في الاعتبار من خلال السلطات الصحية. وأضاف المتحدث أن الرئيسين تبادلا الآراء حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، حيث أبلغ الرئيس مون نظيره الروسي بأن حكومته ستواصل الجهود من أجل نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية والعمل على إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية على الرغم من الظروف الصعبة. وطلب مون من روسيا ممارسة دورها البناء ودعمها.وردا على ذلك، قال بوتين إنه على علم بجهود إدارة مون لتطبيع العلاقات بين الكوريتين، معربا عن أمله في استئناف الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف بوتين أن موسكو مستعدة لمواصلة التعاون في جهود تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.